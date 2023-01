Polizei Düsseldorf

POL-D: Verkehrsunfall in Flingern - Radfahrer schwer verletzt

Düsseldorf (ots)

Mittwoch, 11. Januar 2023, 13:30 Uhr

Bei einem Verkehrsunfall gestern Mittag in Flingern wurde ein Fahrradfahrer so schwer verletzt, dass Rettungskräfte ihn in ein Krankenhaus brachten.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen war eine 69-jährige Frau aus Erkrath mit ihrem BMW auf dem Hellweg in Richtung Cranachstraße unterwegs. Kurz vor der Kreuzung Hellweg/Bruchstraße/Daimlerstraße beabsichtigte sie, einen 47-jährigen Fahrradfahrer aus Düsseldorf zu überholen. Nach Zeugenangaben fuhr er mittig auf der Fahrbahn. Während des Überholvorgangs kam es zum Zusammenstoß er beiden Fahrzeuge. Der Radfahrer stürzte zu Boden und verletzte sich dabei so schwer, dass Rettungskräfte ihn in ein Krankenhaus brachten. Die Ermittlungen dauern an.

