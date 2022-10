Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Kellerbrand im Einfamilienhaus - Bewohner verletzt -

Willich-Anrath (ots)

Am Donnerstag, 06.10.2022, gegen 18:25 Uhr erhielten Polizei und Feuerwehr mehrere Notrufe über einen Brand in einem Einfamilienhaus auf dem Reutersweg in Willich-Anrath. Nach ersten Erkenntnissen kam es es zu einer Brandentwicklung im Kellerbereich des Hauses. Hierbei wurden zwei Hausbewohner verletzt. Der 87jähriger Mann musste mittels eines Rettungshubschraubers einem Krankenhaus zugeführt werden. Seine 86jährige Frau erlitt leichte Verletzungen. Der Brand war durch die Feuerwehr schnell unter Kontrolle und konnte kurz darauf gelöscht werden. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen hinsichtlich der Brandursache aufgenommen./tg (946)

