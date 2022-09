POL-DU: Folgemeldung: Beeck: Polizei kontrolliert 15-jährigen Rollerfahrer und entdeckt ein Potpourri an Straftaten - Wichtige Zeugin gesucht

Duisburg (ots) - Weil die einen Nachbarn offenbar öfter ihren Müll vor dem Haus an der Hochfeldstraße abstellen, gerieten zwei Parteien am Montagnachmittag (5. September) gegen 15:20 Uhr in einen handfesten Streit. Die fünf Personen (vier Frauen (23-47 Jahre), ein Mann (53)) gingen sich mit Besenstielen an, warfen mit einem Pflasterstein sowie einem Stuhl und schlugen sich. Bis auf Kratzer und Schrammen sind den ...

