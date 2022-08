Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Ladendiebe gestellt

Speyer (ots)

Am 03.08.2022 gegen 17:30 Uhr entnahm eine 21-jährige Frau in einem Kaufhaus in der Maximilianstraße mehrere Parfumflaschen und steckte diese in ihre Handtasche. Gleichzeitig stand ein 41-jähriger Mann "Wache", indem er so tat als würde er eine Zeitschrift lesen. Er beobachtete jedoch die Mitarbeiter des Kaufhauses. Anschließend liefen beide Personen ohne die Waren zu bezahlen durch den Kassenbereich. Ein Mitarbeiter beobachtete die Tathandlung, nahm fußläufig die Verfolgung auf und informierten die Polizei. Im Rahmen einer Fahndung konnten die eingesetzten Beamten die Tatverdächtigen in der Bahnhofstraße ausmachen. Dort kontrollierten die Beamten die beiden Personen und durchsuchten ihre mitgeführten Gegenstände. Die Beamten fanden insgesamt 6 Parfüms im Wert von 448 Euro. Es wurde ein Strafverfahren wegen Diebstahls eingeleitet.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell