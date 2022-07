Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Emlichheim - Zeugen nach Fundunterschlagung gesucht (Adresse ergänzt)

Emlichheim (ots)

Am 30. Juli zwischen 11.30 Uhr und 11.45 Uhr kam es im Bereich der Waschstraße in Emlichheim in der Mühlenstraße zu einer Fundunterschlagung. Die Geschädigte vergaß ihr Portemonnaie auf einer Ablage bei den Staubsaugern einer Waschstraße. Nachdem ihr dies aufgefallen war, kehrte sie zur entsprechenden Örtlichkeit zurück. Dort war das Portemonnaie nicht mehr auffindbar. Eine Nachfrage beim Betreiber der Wachstraße verlief negativ. Mögliche Zeugen der Tathandlung werden gebeten, sich mit der Polizei in Emlichheim unter der Telefonnummer 05943/92000 in Verbindung zu setzen.

