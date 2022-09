Polizei Duisburg

POL-DU: Hochfeld: Nachbarn streiten über Müllentsorgung

Duisburg (ots)

Weil die einen Nachbarn offenbar öfter ihren Müll vor dem Haus an der Hochfeldstraße abstellen, gerieten zwei Parteien am Montagnachmittag (5. September) gegen 15:20 Uhr in einen handfesten Streit. Die fünf Personen (vier Frauen (23-47 Jahre), ein Mann (53)) gingen sich mit Besenstielen an, warfen mit einem Pflasterstein sowie einem Stuhl und schlugen sich. Bis auf Kratzer und Schrammen sind den eingesetzten Polizisten keine weiteren Verletzungen bekannt. Die Polizei schrieb eine Anzeige wegen gefährlicher Körperverletzung und hat die Ermittlungen zum genauen Hergang aufgenommen.

