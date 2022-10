POL-VIE: 12-Jähriges vermisstes Mädchen ist wieder zurück

Viersen (ots) - Am Mittwochmittag um 11:30 Uhr kam auf der Lindenstraße in Viersen es zu einem Unfall zwischen einer Autofahrerin und einem Fußgänger. Der 29-jährige Fußgänger aus Tönisvorst beabsichtigte die Lindenstraße in Richtung Busbahnhof zu überqueren. Die Fahrzeuge in beide Fahrtrichtungen hielten an, um den Tönisvorster die Straße queren zu lassen. ...

mehr