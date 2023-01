Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: (Bad Dürkheim) - Kaminbrand

BAD DÜRKHEIM (ots)

Am 25.01.2023 gegen 05:30 Uhr wurde ein Kaminbrand in den Kappesgärten in Bad Dürkheim gemeldet. Beim Eintreffen der Streife war der Brand durch den Hauseigentümer bereits gelöscht worden. Durch die Feuerwehr wurde das Gebäude begangen und überprüft. Es war jedoch kein Eingreifen der Feuerwehr mehr notwendig. Durch die Feuerwehr wurde ein Schornsteinfeger zur Abschließenden Überprüfung des Kamines angefordert. Die Ursache ist bislang unbekannt. Es kam zu keinem Personen- oder Gebäudeschaden.

