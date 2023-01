Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Vorfahrt missachtet - Zusammenstoß mit Fahrradfahrer

Bild-Infos

Download

Ebertsheim-Rodenbach (ots)

Am heutigen Morgen gegen 07:30 Uhr wollte eine 45 Jahre alte Pkw-Fahrerin von der Straße " Am Rechacker" nach links in die Lautersheimer Straße einbiegen. Dabei übersah sie einen 60 Jahre alten Fahrradfahrer, der die Lautersheimer Straße mit seinem Mountainbike in Richtung Ebertsheim befuhr. Es kam zur Kollision, infolge derer der Fahrradfahrer über die Motorhaube des Autos stürzte. Der Mann wurde bei dem Sturz verletzt und durch den eingesetzten Rettungsdienst zur Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt ca. 1.300 Euro.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell