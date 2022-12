Polizei Bielefeld

POL-BI: Raddiebstahl vor Fahrradgeschäft

Bielefeld (ots)

FR / Bielefeld / Jöllenbeck - Unbekannte Täter haben am Mittwoch, 07.12.2022, hochwertige Pedelecs gestohlen, die vor einem Geschäft an der Jöllenbecker Straße, in Höhe der Straße Am Altkotten, zum Verkauf angeboten wurden. Die Polizei sucht Zeugen.

Gegen 09:00 Uhr wurden mehrere Fahrräder zur Ausstellung vor das Ladengeschäft gestellt und vor einer Wegnahme gesichert. Gegen 17:00 Uhr fiel schließlich auf, dass die Sicherung gewaltsam gelöst wurde. Nach derzeitigem Kenntnisstand wurden vier hochwertige Pedelecs der Marke Gudereit entwendet. Es handelt sich um ein schwarzes Rad vom Typ "ET-11 evo Rohloff", ein schwarzes und ein rotes Rad vom "Typ ET 10" und ein schwarzes "ET 3-Modell".

Bereits am 24.11.2022 hatte ein unbekannter Täter zwischen 16:00 und 17:00 Uhr zwei Fahrräder aus dem Außenbereich des Geschäfts entwendet. Es handelt sich um zwei grüne Pedelecs der Marke Focus. Einmal vom Typ JAM 6.8 Nine und ein JAM 6.9.

Es ist nicht auszuschließen, dass die Diebe ein Fahrzeug für den Transport der Pedelecs benutzt haben.

Ob ein Zusammenhang zwischen den Diebstählen besteht ist Bestandteil der Ermittlungen.

Zeugen melden sich bitte mit Hinweisen zu den Tatgeschehen oder möglichen Tatverdächtigen beim Kriminalkommissariat 14 unter 0521/545-0.

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell