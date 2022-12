POL-BI: 800 Liter Lkw-Diesel gestohlen

Bielefeld (ots) - MK / Bielefeld - Mitte - In der Bielefelder Innenstadt hat ein Taschendieb am Montag, 12.12.2022, unbemerkt die Geldbörse einer 27-Jährigen gestohlen. Die junge Dame aus Steinhagen hob gegen 15:00 Uhr Geld an einer Bank am Kesselbrink ab und begab sich anschließend zu einem Modegeschäft in der Bahnhofstraße. Auf dem Weg bewahrte sie ihr Portemonnaie in ihrem verschlossenen Rucksack auf, den sie auf ...

