Polizei Bielefeld

POL-BI: Hoher Sachschaden nach unerlaubter Fahrt mit zwei Bussen

Bielefeld (ots)

SI / Bielefeld / Quelle - Unbekannten Tätern gelang es in der Nacht auf Montag, 12.12.2022, in zwei Busse zu steigen und auf einem Firmengelände damit unerlaubt zu fahren.

Eine Busfahrerin bemerkte am Montagmorgen, gegen 05:00 Uhr Beschädigungen an einem Gelenkbus, als sie ihre Schicht antrat. Gemeinsam mit einem weiteren Mitarbeiter entdeckten sie ebenfalls Kratzer, Dellen und zerborstene Scheiben an einem weiteren Bus, sowie Beschädigungen an einer Laterne und einem Lkw. Die Fahrzeuge standen auf einem Firmengelände an der Straße "Am Langen Grund".

Vermutlich verschafften sich die Täter zwischen 22:00 Uhr und 05:00 Uhr Zugang zu dem Gelände. Dort gelangen sie in das Fahrzeuginnere des Gelenkbusses der Marke Solaris. Damit fuhren sie gegen eine Laterne seitlich der Parkbucht.

Darüber hinaus stiegen sie in einen weiteren Bus von MAN und touchierten mit dem Heck des Fahrzeugs einen geparkten Lkw, ebenfalls der Marke MAN. An der linken Seite des Fahrzeugs entstanden Lackkratzer und mehrere Scheiben wurden beschädigt.

Hinweise zum unbefugten Gebrauch der Fahrzeuge nimmt das Kriminalkommissariat 16 unter der 0521/545-0 entgegen.

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell