POL-BOR: Bocholt - Nicht alles was Spaß macht ist auch erlaubt ...

Bocholt (ots) - Hebelspuren an der Eingangstür zeugen von dem Versuch unbekannter Einbrecher, in Geschäftsräume an der Ravardistraße einzubrechen. Die Tür hielt den Hebelversuchen stand. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo in Bocholt (02871) 2990. Kontakt für Medienvertreter: Kreispolizeibehörde Borken Pressestelle Frank Rentmeister Telefon: 02861-900-2200 ...

