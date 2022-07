Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HOL: Täterfestnahmen nach Bedrohung mit Schusswaffe in Bevern.

Holzminden (ots)

Am Montag, 18.07.2022 teilen mehrere Anrufer gegen 21.40h gleichzeitig der Polizei mit, dass es in Bevern am Schloss, in unmittelbarer Nähe des dortigen REWE-Marktes, zu mindestens einer Schussabgabe durch zwei junge Männer gekommen sein soll. Alle verfügbaren Streifenwagen begeben sich umgehend zum Einsatzort um den Sachverhalt aufzuklären und nach den Tätern zu fahnden. Im Rahmen erster Ermittlungen und der Befragung von Opfern und Zeugen können die Tatverdächtigen identifiziert und im Nahbereich festgestellt werden. Den Befragungen zufolge soll es im Laufe des Abends zunächst zu einer Schlägerei unter zahlreichen Beteiligten gekommen sein. Die zwei jungen Männer haben sich zunächst entfernt und sollen kurze Zeit später erneut auf die Personengruppe getroffen sein. Hierbei kam es zu massiven Bedrohungen gegenüber den Opfern. Einer der beiden Täter zielt mit einer Schreckschusswaffe auf die Personengruppe und gibt dann mindestens einen Schuss in die Luft ab.

Die beiden Tatverdächtigen, 19 und 21 Jahre alt, werden dem Polizeigewahrsam Holzminden zugeführt, wo sie zur Verhinderung weiterer Straftaten die Nacht verbringen. Im Rahmen von Durchsuchungsmaßnahmen werden u.a. zwei Waffen aufgefunden und sichergestellt. Der Kriminaldienst des Polizeikommissariat Holzminden übernimmt am Dienstagmorgen die weitere Bearbeitung. Die Tatverdächtigen werden befragt und erkennungsdienstlich behandelt. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen werden die beiden jungen Männer gegen Mittag entlassen. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Tathergang geben können und noch nicht von der Polizei befragt wurden, möchten sich bitte mit der Polizei Holzminden unter 05531-958-0 in Verbindung setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden, übermittelt durch news aktuell