Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HOL: Schwerer Motorradunfall; Unfallopfer erliegt seinen Verletzungen

Holzminden (ots)

Der 29-Jährige Motorradfahrer aus dem Raum Hannover, der gestern auf der Bundesstraße 497 zwischen Neuhaus und Mühlenberg verunglückte, erlag am gestrigen Abend seinen Verletzungen. Gegen 16.30 Uhr war der aus dem Raum Hannover stammende Motorradfahrer mit seiner Yamaha aus Neuhaus kommend Richtung Mühlenberg unterwegs, als er in einer Linkskurve vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit nach rechts von der Fahrbahn abkam und gegen die dortige Schutzplatze prallte. Vor Ort konnte der Motorradfahrer durch zufällig vorbeikommende Rettungskräfte sofort notfallmedizinisch versorgt werden, so dass er mit einem Rettungshubschrauber in eine Uniklinik geflogen werden konnte. Dort erlag er im Laufe des Abends jedoch seinen Verletzungen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden, übermittelt durch news aktuell