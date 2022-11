Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Einbruch in Einfamilienhaus - Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots)

Zwischen dem 22.11.2022 und dem 24.11.2022 brachen Unbekannte in ein Einfamilienhaus in der Wilhelminenstraße ein. Die Täter verschafften sich gewaltsam Zugang in das Haus und durchsuchten anschließend sämtliche Räumlichkeiten. Zu möglichem Diebesgut und genauer Schadenshöhe können noch keine Angaben gemacht werden. Es werden nun Zeugen gesucht, die im genannten Zeitraum im Bereich Wilhelminenstraße verdächtige Wahrnehmungen getätigt haben, die zur Aufklärung der Tat beitragen können. Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621/963-2773 oder per E-Mail kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de entgegen.

