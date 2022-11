POL-RE: Herten: Unbekannte überfallen Seniorin - Zeugen gesucht - Korrektur Tatort

Recklinghausen (ots) - Ein unbekannter Mann zeigte sich am Montagnachmittag, gegen 16:00 Uhr, in unsittlicher Art und Weise einer 73-Jährigen am Krüskamp. Der Mann hatte sich vor der Frau in einem Gebüsch entblößt und sexuelle Handlungen an sich vorgenommen. Als die Frau die Polizei informierte, flüchtete der Mann. Personenbeschreibung: männlich, ca. 50 Jahre ...

