Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Gladbeck: Polizei sucht Autofahrer nach Unfall mit 10-Jähriger

Recklinghausen (ots)

Die Polizei sucht einen bislang unbekannten Autofahrer, der an einem Fußgängerüberweg am Kardinal- Hengsbach- Platz mit einem Mädchen zusammengestoßen war. Der Unbekannte ist auch direkt ausgestiegen und hat sich nach dem Mädchen erkundigt. Da die Gladbeckerin jedoch sinngemäß angab, dass alles in Ordnung sei, ist der Autofahrer wieder eingestiegen und weitergefahren, ohne die Polizei über den Vorfall zu informieren. Am Nachmittag fuhren dann die Eltern mit der 10-Jährigen zur Untersuchung in ein Krankenhaus. Sie gilt als leicht verletzt. Der Vater informierte erst am Montagabend die Polizei über die Geschehnisse.

Die Polizei bittet nun den unbekannten Autofahrer und auch andere Zeugen des Vorfalls, sich bei den Sachbearbeitern des Verkehrskommissariats zu melden (Tel. 800 2361 111). Zumidnest eine weitere Autofahrerin soll den Unfall mitbekommen haben.

Hinweis der Polizei:

Entfernen Sie sich nach einem Unfall nicht einfach von der Unfallörtlichkeit. Gerade bei Unfällen mit Kindern informieren Sie bitte immer die Polizei. Auch, wenn sich hinterher herausstellen sollte, dass niemand verletzte wurde, bitten wir alle Verkehrsteilnehmenden um die entsprechende Sorgfalt die Polizei in diesen Fällen umgehend zu informieren.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell