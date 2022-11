POL-RE: Kreis Recklinghausen: Unfallfluchten mit Sachschaden

Recklinghausen (ots) - Recklinghausen Vergangenen Freitagnachmittag brachen bislang unbekannte Täter an der Westfalenstraße in eine Wohnung ein. Sie griffen durch ein auf Kipp stehendes Fenster, um ins Innere zu gelangen. Die Einbrecher durchsuchten die Wohnung und entkamen mit der Geldbörse der Wohnungsinhaberin. Zu einem weiteren Wohnungseinbruchsdiebstahl kam es an der Westfalenstraße am Sonntag (9 - 10 Uhr). Die ...

