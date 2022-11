Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Dorsten: Unfall an Kreuzung - zwei Leichtverletzte

Recklinghausen (ots)

Am Sonntagabend, um 18:30 Uhr, kam es zu einem Verkehrsunfall an der Kreuzung Borkener Straße/Martin-Luther-Straße. Eine 45-jährige Autofahrerin aus Bonn fuhr von der Martin-Luther-Straße in den Kreuzungsbereich ein. Eine 61-jährige Autofahrerin aus Dorsten fuhr auf der Borkener Straße. Nach ersten Ermittlungen war mutmaßlich die 45-Jährige bei Rotlicht in den Kreuzungsbereich eingefahren.

Beide Fahrerinnen wurden bei dem Unfall leicht verletzt.

Beide Autos wurden abgeschleppt. An den Fahrzeugen entstand ca. 25.000 Euro Sachschaden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell