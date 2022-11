Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Herten: Festnahme nach Katalysatorendiebstahl

Recklinghausen (ots)

Die Polizei nahm am Donnerstagabend einen Mann fest, der im Verdacht steht einen Katalysator von dem Gelände eines Autohändlers gestohlen zu haben.

Ein Zeuge hatte die Polizei gegen 20 Uhr informiert, da er drei verdächtige Personen auf dem Gelände an der Schlägel-und-Eisen-Straße beobachtet hatte. In der Nähe des Geländes, an der Fahrradtrasse, trafen die Beamten auf zwei verdächtige Männer, die bei deren Erblicken sofort wegliefen. Einen konnte die Polizisten nach kurzer Nacheile zu Fuß stellen und vorläufig festgenehmen, der andere konnte unerkannt flüchten. Ein Paar Handschuhe, das einer der Flüchtenden hatte fallen lassen, wurden sichergestellt.

Nach der Inaugenscheinnahme des Geländes stellten die Beamten fest, dass ein Katalysator und eine Bassbox aus zwei unterschiedlichen Autos ausgebaut und entwendet worden waren. Die Gegenstände fand die Polizei auch in unmittelbarer Tatortnähe auf. Sie lagen, vermutlich zum Abtransport bereit gelegt, in einer Tüte am Wegrand. Zudem machten die Polizisten ein verdächtiges Auto aus, das auf einem Seitenstreifen vor dem Geländes des Händlers abgestellt worden war. Sie stellten die mutmaßliche Tatbeute, sowie das Auto als Tatmittel sicher. Bei dem Festgenommenen handelt es sich um einen 27-jährigen Krefelder, der nach Abschluss aller polizeilichen Maßnahmen aus dem Polizeigewahrsam entlassen wurde. Die Ermittlungen und Spurenauswertungen dauern weiter an.

Wer hat am Donnerstagabend - in der Nähe der Schlägel-und-Eisen-Straße - noch verdächtige Beobachtungen gemacht und kann der Polizei weitere Hinweise geben? (Tel. 0800 2361 111). Die Kripo geht jedem Hinweis nach.

