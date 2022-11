Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Dorsten: Unbekannter belästigt Dorstenerin in Bus

Recklinghausen (ots)

Am Freitag belästigte ein bislang unbekannter Mann eine 14-jährige Dorstenerin in einem Linienbus. Sie war mit der Linie 274 gegen 14 Uhr in Richtung Hervest unterwegs, als sich der Mann neben sie setzte und seine Hand auf ihren Oberschenkel legte. Er sprach sie an und versuchte ihr ein paar private Angaben zu entlocken. Die Jugendliche antwortete jedoch nicht auf die Fragen und verließ den Bus an der nächsten Haltestelle. Das Mädchen war an der Haltestelle Gemeindedreieck eingestiegen, während der Unbekannte am Paul-Spiegel-Berufskolleg hinzugestiegen war. Der Mann wird wie folgt beschrieben: etwa 30-35 Jahre alt, braune kurze Haare, dunkle Jacke, blaue Jeanshose, weiße Nike Air Schuhe, er trug eine Maske.

Die Dorstenerin erstattete noch am Freitag eine Anzeige bei der Polizei.

Die Polizei sucht Zeugen, die weitere Angaben zu dem Sachverhalt machen können. Hinweise werden unter der Tel. 0800 2361 111 entgegen genommen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell