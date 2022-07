Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Diebstahl aus Pkw in Dötlingen +++ Zeugen gesucht

Delmenhorst (ots)

Bislang unbekannte Personen haben am Dienstag, 05. Juli 2022, einen Pkw auf einem Pendlerparkplatz an der B213 in Dötlingen aufgebrochen und ein Navigationsgerät entwendet.

In der Zeit von 12:30 bis 21:50 Uhr schlugen sie eine Scheibe eines geparkten, blauen VW ein und konnten so in das Fahrzeug greifen und das mobile Navigationsgerät an sich nehmen.

Beim Tatort handelt es sich um den Pendlerparkplatz an der B213 in Fahrtrichtung Delmenhorst, der sich zwischen der Delmenhorster Straße und der Autobahn 1 befindet. Da sowohl der Parkplatz als auch die nahe Bundesstraße stark frequentiert sind, hofft die Polizei auf Hinweise von Zeugen. Diese werden unter der Telefonnummer 04431/941-0 entgegengenommen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell