Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Schwalmtal-Waldniel: Ein Mensch bei Wohnungsbrand schwer verletzt

Schwalmtal-Waldniel (ots)

Am Samstagabend gegen 22.50 Uhr bemerkten Zeugen vom Balkon des ersten Obergeschosses aus einen Brand in der Erdgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses auf der Niederstraße in Waldniel. Sie liefen sofort zu der Wohnung und öffneten beherzt die Tür. Hier fanden sie den 72-jährigen Bewohner regungslos auf einem Sofa sitzend. Der Teppich vor dem Sofa brannte, und die Flammen hatten schon das Hosenbein des 72-Jährigen erreicht. Die Zeugen handelten vorbildlich, retteten den Mann aus der Wohnung und setzten den Notruf ab. Eintreffende Feuerwehrkräfte löschten den Brand. Der 72-Jährige wurde mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Der Dank gilt den beiden jungen Männern im Alter von 19 und 25 Jahren, die durch ihr schnelles Eingreifen möglicherweise schlimmeres verhindert haben. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur genauen Brandursache aufgenommen. /wg (1063)

