Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Kreis Viersen: Mehrere Wohnungseinbrüche - Polizei ermittelt in allen Fällen

Kreis Viersen (ots)

Im Kreis Viersen hat es am gestrigen 06.11.2022 mehrere Wohnungseinbrüche gegeben. Auf dem Kranenbruchweg in Brüggen verschafften sich unbekannte Täter zwischen 15.00 Uhr und 19.15 Uhr unerlaubterweise Zugang durch die Terrassentüre eines dortigen Einfamilienhauses. Nach jetzigem Ermittlungsstand entwendeten die Unbekannten Goldschmuck und Bargeld. Auf der Johannisstraße in Viersen-Süchteln brachen unbekannte Täter zwischen 18.00 Uhr und 20.15 Uhr in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses ein. Die Unbekannten verschafften sich Zugang, indem sie die Jalousie eines auf Kipp stehenden Fensters hochdrückten und dieses dann auf bisher unklare Weise öffneten. Nach aktuellem Stand stahlen die Einbrecher Bargeld. In Viersen-Dülken verschafften sich Unbekannte zwischen 16.00 Uhr und 19.00 Uhr unerlaubterweise Zugang zu einem Einfamilienhaus auf der Jupp-Rübsam-Straße. Die Unbekannten öffneten nach jetzigem Ermittlungsstand gewaltsam die Gartentüre und entwendeten Bargeld und Schuck. In allen Fällen ermittelt die Kripo und bittet um Hinweise. Falls Sie auffällige Beobachtungen gemacht haben und Hinweise geben können, melden Sie sich bitte unter der 02162/ 377-0. Auf Grund der aktuellen Jahreszeit weisen wir Sie in Folge der Einbrüche nochmal auf unsere Präventionsangebote hin. Gerne können Sie sich auf unserer Internetseite hilfreiche Informationen einholen, oder mit unseren Kolleginnen und Kollegen der Kriminalprävention Kontakt aufnehmen: https://viersen.polizei.nrw/wohnungseinbruch Die Gruppenberatung zum Einbruchschutz am kommenden Donnerstag ist leider schon ausgebucht. Für die Beratung am 08. Dezember sind aber noch Plätze frei. Wenn Sie Interesse haben, melden Sie sich bitte rechtzeitig verbindlich an: 02162/377-3137. /AM (1061)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell