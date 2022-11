POL-VIE: Einbruch in Einfamilienhaus

Nettetal-Lobberich (ots) - Eine besonders dreiste Unfallflucht hat sich am späten Donnerstagnachmittag gegen 17.25 Uhr in Lobberich ereignet. Eine 30-Jährige aus Grefrath hatte ihren Wagen am Rand der Straße "An St. Sebastian" geparkt und war zur hinteren linken Tür gegangen, um ein Kind aus dem Auto zu holen. In dem Moment fuhr ein Auto in Richtung Steegerstraße an dem geparkten Wagen vorbei. Da die 30-Jährige noch ...

mehr