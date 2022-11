Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Nettetal-Lobberich: Unfallflucht - Zeugen gesucht

Nettetal-Lobberich (ots)

Eine besonders dreiste Unfallflucht hat sich am späten Donnerstagnachmittag gegen 17.25 Uhr in Lobberich ereignet.

Eine 30-Jährige aus Grefrath hatte ihren Wagen am Rand der Straße "An St. Sebastian" geparkt und war zur hinteren linken Tür gegangen, um ein Kind aus dem Auto zu holen. In dem Moment fuhr ein Auto in Richtung Steegerstraße an dem geparkten Wagen vorbei. Da die 30-Jährige noch sehr eng an ihrem Wagen stand, wurde sie nicht berührt. Allerdings prallte das andere Fahrzeug gegen die geöffnete Tür und riss diese nach vorne um. Auch die Fahrertür wurde beschädigt.

Der Unfallfahrer oder die Unfallfahrerin fuhr weiter, ohne sich um den Unfall zu kümmern. Nach den ersten Ermittlungen könnte es sich bei dem flüchtigen Fahrzeug um einen Opel Corsa handeln. Die Farbe ist möglicherweise silber. Das Fahrzeug ist durch den Unfall beschädigt worden.

Das Verkehrskommissariat sucht nun Zeugen des Unfalls. Sollte Ihnen aktuell ein Fahrzeug mit frischem Unfallschaden rechts auffallen, bitten wir auch um Ihren Anruf unter der Rufnummer 02162/377-0. /hei (1057)

