Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Viersen - Dülken: Einbruch in Einfamilienhaus - Terrassentür aufgehebelt

Viersen - Dülken (ots)

Zwischen 17:00 Uhr und 19:30 Uhr stiegen unbekannte Täter am Donnerstag über die Terrassentür in ein Einfamilienhaus auf dem Daniel-P.-Norman-Ring in Dülken ein. Die Unbekannten hebelten die Tür auf und gelangten so in das gesamte Wohnobjekt. Dort durchsuchten sie sämtliche Räume. Nach bisherigen Erkenntnisse erbeuteten die Täter zumindest Schmuck.

Die Kripo ermittelt nun und fragt: Haben Sie verdächtige Beobachtungen im Bereich des Daniel-P.-Norman-Rings gemacht? Melden Sie sich bitte unter der Rufnummer 02162/ 377-0. /cb (1055)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell