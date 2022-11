Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Nettetal-Kaldenkirchen: Einbruch in Mehrfamilienhaus - Wohnungstür aufgehebelt

Nettetal-Kaldenkirchen (ots)

Am Mittwoch zwischen 17:15 Uhr und 19:30 Uhr brachen Unbekannte in eine Wohnung auf der Frankstraße in Kaldenkirchen ein. Der oder die Einbrecher hebelten die Wohnungstür auf und erbeuteten Werkzeug, Medikamente und weitere Hygieneartikel. Hinweise auf Tatverdächtige bitte an die Kripo über die Rufnummer 02162/377-0.

Wenn die Tage kürzer werden, sind Einbrecher oft in der Dämmerung aktiv. Sie sehen im Vorbeigehen, ob jemand zu Hause ist oder nicht. Denn wäre jemand zu Hause, wäre zumindest in einem Zimmer einer Wohnung oder eines Hauses Licht an. Mit Hifle von Zeitschaltuhren an Lampen können Sie potentiellen Einbrechern vorgaukeln, dass Sie zu Hause sind. Wenn Sie energiebewusst handeln möchten, schauen Sie, dass Sie besonders energiesparende Leuchtmittel verwenden. Lassen Sie die Einbrecher glauben, dass Sie zu Hause sind. Mit hoher Wahrscheinlichkeit werden sich diese dann einem anderen Objekt zuwenden. /JL (1052)

