POL-VIE: Viersen - Nachtragsmeldung: Zeugensuche nach Unfall mit lebensgefährlich verletzter Frau

Willich-Münchheide (ots) - Am 31. Oktober gegen 22 Uhr meldete ein Sicherheitsunternehmen einen Einbruch in eine Firma am Siemensring in Münchheide. Eintreffende Einsatzkräfte stellten ein eingeschlagenes Fenster und eine aufgebrochene Tür fest. Eine sofortige Fahndung nach den Tätern verlief negativ. Später in der Nacht kam es zu einem erneuten Einbruch an derselben Adresse. Auch in diesem Fall flüchteten die ...

