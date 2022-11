POL-VIE: Versuchte Brandstiftung in leerstehendem Gebäude

Viersen (ots) - Am Mittwoch gegen 20:15 Uhr kam es zu einem versuchten Ladendiebstahl in einem Supermarkt auf der Lütticher Straße in Viersen. Ein Mitarbeiter beobachtete, wie ein 17-Jähriger Viersener mehrere Waren in seine Tasche steckte. An der Kasse bezahlte er jedoch lediglich Energydosen. Daraufhin sprach der Mitarbeiter den Jugendlichen auf die unbezahlte Ware an. Dieser rannte in Richtung Ausgang, konnte jedoch ...

