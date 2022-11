Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Tönisvorst - St. Tönis: Fenster eingeschlagen - Wohnungseinbrecher erbeuten Werkzeug

Tönisvorst - St. Tönis (ots)

Am Donnerstagabend, um 22:45 Uhr, brach ein bisher unbekannter Täter in eine Wohnung auf einem Firmengelände an der Mühlenstraße in St. Tönis ein. Dieser schlug ein Fenster ein und erlnagte Zutritt in die Wohnung. Mit einer Sackkarre und diversem Werkzeug als Diebesgut verließ er das Gelände. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bitte um Ihre Hilfe: Haben Sie verdächtige Feststellungen im Bereich der Mühlenstraße machen können? Melden Sie sich bitte unter der 02162/ 377-0. /cb (1054)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell