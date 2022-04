POL-GM: Pedelec-Fahrer schwer verletzt

Engelskirchen (ots) - Von einer Baustelle an der Straße "Am Lützenbach" sind Diebe in einen Container eingebrochen und entwendeten eine Rüttelplatte. In der Tatzeit zwischen 17 Uhr Freitag (22. April) und Montagmorgen (25. April) knackten die Einbrecher das Vorhängeschloss und entkamen mit der Baumaschine der Marke Weber. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat Gummersbach unter der Telefonnummer 02261 81990 entgegen. ...

mehr