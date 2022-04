Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Einbruch ins Berufskolleg - Zeugen gesucht

Wipperfürth (ots)

Einbrecher sind zwischen 13.45 Uhr am Freitag (22. April) und Montagmorgen (9 Uhr) in ein Berufskolleg auf der Ringstraße eingestiegen. Vermutlich gelangten die Täter durch ein nicht verschlossenes Fenster in einen Abstellraum des Gebäudes. Von dort aus verschafften sie sich Zugang zu weiteren Räumlichkeiten, indem sie mehrere Türen aufhebelten. Ob Beute gemacht wurde, steht noch nicht fest. Hinweise zu dem Einbruch nimmt das Kriminalkommissariat Wipperfürth unter der Telefonnummer 02261 81990 entgegen.

