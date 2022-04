Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Haselünne - Täter machten keine Beute

Haselünne (ots)

Bislang unbekannte Täter verschaffte sich am Freitagabend Zugang zum Gelände einer Deponie an der Löninger Straße in Haselünne. Dort brachen sie gegen 22.40 Uhr in ein Bürogebäude ein, indem sie ein Fenster beschädigten. Beute machten die Täter ersten Erkenntnissen zufolge nicht. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 200 Euro. Hinweise nimmt die Polizei in Haselünne unter der Rufnummer (05961)958700 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell