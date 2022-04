POL-EL: Meppen - BMW beschädigt

Haselünne (ots) - Zwischen Mittwoch und Donnerstag haben bislang unbekannter Täter eine etwa zehn Meter lange Dachrinne sowie zwei Kupferfallrohre von einem Toilettenhaus an der Straße Rathausplatz in Haselünne entwendet. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 500 Euro. Hinweise nimmt die Polizei in Haselünne unter der Rufnummer (05961)958700 entgegen. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft ...

