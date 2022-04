Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Nordhorn - Zeugen gesucht

Nordhorn (ots)

Am Donnerstag kam es zwischen 16.50 und 17 Uhr Nordhorn auf der B 213, zwischen den Abfahrten Denekamp und Gildehaus, zu einer Straßenverkehrsgefährdung. Durch riskante Überholmanöver eines bislang unbekannten Fahrer eines 7er BMW, mussten mehrere Fahrzeugführer abbremsen und ausweichen. Der BMW-Fahrer nahm anschließend die Ausfahrt Gildehaus und musste dort an einer roten Ampel anhalten. Dabei wurde der BMW von einem hinter ihn haltenden 24-jährigen Peugeot-Fahrer fotografiert. Als der BMW-Fahrer dies wahrnahm, beschleunigte er sein Auto stark bei Grünlicht und bremste abrupt ab, wodurch es beinahe zu einem Auffahrunfall gekommen wäre. Daraufhin stiegen beide Fahrer aus ihren Autos aus. Nach einem Wortgefecht schubste und schlug der BMW-Fahrer den 24-Jährigen und setzte anschließend seine Fahrt in Richtung Gildehaus fort. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Nordhorn unter der Rufnummer 05921/3090 zu melden.

