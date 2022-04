Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Zwei Leichtverletzte bei Auffahrunfall

Bild-Infos

Download

Wipperfürth (ots)

Nach einem Verkehrsunfall mit zwei Verletzten kam es am Montagnachmittag (25. April) im Bereich der Kreuzung Leiersmühle zu Behinderungen. Gegen 14.45 Uhr hatte ein 48-jähriger Autofahrer aus Wipperfürth die L 284 aus Richtung Halver kommend befahren. An der Kreuzung mit der B 237 fuhr er mit so großer Wucht auf einen an der Ampel wartenden Ford Mondeo auf, dass dieser gegen einen davor stehenden BMW geschoben wurde. Der 48-Jährige und die 33-jährige Mondeo-Fahrerin aus Halver erlitten leichte Verletzungen. Rettungswagen brachten sie zur ambulanten Behandlung in das Wipperfürther Krankenhaus. Weil aus dem Auto des 48-Jährigen Betriebsmittel ausgelaufen waren, musste die Fahrbahn zunächst gereinigt werden, bevor der Verkehr von der Polizei wieder freigegeben werden konnte.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell