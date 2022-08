Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Wohnungseinbruch in Bitburg

Bitburg (ots)

Am vergangenen Samstag wurde der Polizei Bitburg ein Einbruch in ein Wohnhaus im Kleberberg in Bitburg mitgeteilt. Als der Hauseigentümer nach einem zweiwöchigen Urlaub nach Hause zurückkehrte, stellte der den Einbruch fest. Der oder die Täter drangen durch ein Kellerfenster in das Wohnhaus ein und entwendeten einen Bargeldbetrag sowie diverse Schmuckstücke. Der fragliche Tatzeitraum dürfte nach ersten Ermittlungen in der vergangenen Wochen zwischen dem 10. und 13. August gewesen sein.

Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeug in dem Tatzeitraum beobachtet haben, werden gebeten sich bei der Polizei Bitburg zu melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell