POL-PDWIL: wechselseitige Körperverletzung

Wittlich (ots) - In der Nacht des 13.08.2022 kam es in Waldkönigen an der Böschung einer Pferdekoppel zu einem Brand. Die etwa 5 qm große brennende Fläche konnte durch die Feuerwehren Daun und Waldkönigen schnell unter Kontrolle gebracht werden. Hinweise zur Brandentstehung werden an die Polizeiinspektion Daun unter 06592 96260 erbeten. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Daun Telefon: 06592-9626-0 ...

mehr