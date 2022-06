Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lkr. Emmendingen - Emmendingen: Einbruch in Einkaufsmarkt - Zeugen gesucht

Freiburg (ots)

Im Zeitraum von Sonntag, 12.06.2022, 08:30 Uhr bis Montag, 13.06.2022, 05:50 Uhr, kam es in Emmendingen in der Karl-Bautz-Straße zu einem Einbruch in den dortigen Supermarkt.

Die Täterschaft verschaffte sich im Bereich des Haupteinganges gewaltsam Zutritt zum Foyer. Anschließend versuchte die Täterschaft den im Eingangsbereich befindlichen Geldautomaten brachial zu öffnen, was aber nicht gelang. Mögliches Diebesgut ist derzeit noch Teil der Ermittlungen. Am Gebäude sowie dem Geldautomaten entstand jedoch erheblicher Sachschaden.

Zeugen, welche den Sachverhalt beobachtet haben oder sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Emmendingen unter 07641/5820 in Verbindung setzen.

OW/RE

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell