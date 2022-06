Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lkr. Emmendingen - Emmendingen: Fahrzeugaufbruch - Zeugen gesucht

Freiburg (ots)

Lkr. Emmendingen - Emmendingen: Am Sonntag, 12.06.2022, gegen 14:50 Uhr, erhielt das Polizeirevier Emmendingen die Mitteilung, dass in der Lessingstraße in Emmendingen auf dem Parkplatz des Bürkle-Bleiche-Centers, ein Pkw ohne Kennzeichen, dafür aber mit eingeschlagener Seitenscheibe stehen würde.

Wie die Ermittlungen des Polizeireviers Emmendingen ergaben, wurde durch den oder die Täter die Scheibe der Beifahrertür an einem dunkelblauen Pkw der Marke BMW unter Zuhilfenahme eines unbekannten Gegenstandes eingeschlagen. Ob es zu einem Diebstahlschaden gekommen ist, wird zur Zeit noch überprüft. Am Fahrzeug entstand Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro.

Zeugen, welche den Sachverhalt beobachtet haben oder sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Emmendingen unter 07641/5820 in Verbindung setzen.

