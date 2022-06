Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Müllheim: Mutmaßlicher Einbrecher unmittelbar nach Tat durch Geschädigtes Paar festgenommen

Freiburg (ots)

Am vergangenen Samstag, den 11.06.2021 wurde der Polizei am Nachmittag mitgeteilt, dass sich soeben in der Hauptstraße in Müllheim ein Einbruch ereignet habe.

Beim Anfahren der Tatörtlichkeit durch die Streife gegen 15:00 Uhr rief die Anruferin erneut an und gab an, dass sie den mutmaßlichen Einbrecher jetzt mit ihrem Freund festnehmen konnte. Kurz zuvor hatte der Nachbar des Tatobjekts mitbekommen wie ein ihm unbekannter Mann einen Gartenstuhl zurück auf sein Grundstück brachte. Mithilfe dieses Stuhls war der Täter vermutlich durch ein erhöhtes Fenster in die Wohnung der Geschädigten Familie gelangt.

Die geschädigte Familie hatte zwischenzeitlich das Fehlen diverser Wertgegenstände bemerkt, woraufhin der Sohn der Familie mit seiner Lebensgefährtin die Verfolgung aufnahm und dank der guten Täterbeschreibung des Nachbarn den Täter im Nahbereich festnehmen und der Polizei übergeben konnten.

Am Festnahmeort konnte zudem ein Teil des Diebesguts festgestellt werden.

Bei dem Beschuldigten handelt es sich um einen 58jährigen Mann rumänischer Staatsangehörigkeit, welcher bereits mehrfach einschlägig polizeilich in Erscheinung getreten ist.

lr

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell