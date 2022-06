Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Gemarkung Schwörstadt: Gegenverkehr beim Überholen gefährdet - Polizei sucht Zeugen

Freiburg (ots)

Eine 24-jährige Pkw-Fahrerin überholte am Freitag, 10.06.2022, gegen 09.45 Uhr, auf der Bundesstraße 34 zwei vor ihr fahrende Fahrzeuge. Nur durch ein Abbremsen konnte ein entgegenkommender Fahrer eines Polizeifahrzeuges einen Unfall verhindern. Die 24-Jährige befuhr mit ihrem grauen VW Golf Plus von Schwörstadt kommend die Bundesstraße 34. In dem übersichtlichen Bereich zwischen Schwörstadt und Rheinfelden überholte die 24-Jährige zwei Fahrzeuge. Der Fahrer eines entgegenkommenden Polizeifahrzeuges musste stark abbremsen um eine Kollision zu verhindern. Im Nachgang konnte die 24-Jährige von der Polizei angehalten und kontrolliert werden. Der Polizeiposten Kandern, welcher die Ermittlungen aufgenommen hat, sucht nun die beiden Fahrzeugführer, welche von der 24-Jährigen überholt wurden, sowie weitere Zeugen welche den Überholvorgang beobachteten. Diese mögen sich bitte mit dem Polizeiposten Kandern, Telefon 07626 977 800 (24 h) in Veerbindung setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell