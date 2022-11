POL-KA: (KA) Bretten - Einbrecher auf frischer Tat ertappt

Karlsruhe (ots) - Am Freitagabend gelang es Unbekannten in zwei Einfamilienhäuser in Karlsruhe Grötzingen einzubrechen und Bargeld sowie Schmuck im Wert von mehreren Tausend Euro zu erbeuten. Die Diebe verschafften sich offenbar im Zeitraum zwischen 16:40 Uhr und 23:00 Uhr Zugang zu den in der Straße "Am Liepoldsacker" gelegenen Häusern. Hierbei drangen sie jeweils ...

mehr