Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - Radfahrerin bei Unfall leicht verletzt - Verursacherin begeht Unfallflucht

Karlsruhe (ots)

Zwischen einem Pkw und einer Radfahrerin kam es am Sonntag gegen 12:45 Uhr in Karlsruhe zu einem Verkehrsunfall, bei dem sich eine 52-jährige Fahrradfahrerin leichte Verletzungen zuzog.

Nach den bisherigen Erkenntnissen übersah eine 57-jährige Autofahrerin im Kreuzungsbereich Erzbergerstraße / Ecke Rhode-Island-Allee die von rechts auf dem Radweg kommende bevorrechtigte Radfahrerin und erfasste sie. Durch den Zusammenstoß flog die Radlerin über die Motorhaube des Peugeot und stürzte zu Boden.

Die Autofahrerin hielt mit ihrem Fahrzeug kurz am Fahrbahnrand an, um sich nach dem Gesundheitszustand der Verletzten zu erkundigen. Währenddessen verständigte eine herbeigeeilte Zeugin die Polizei sowie den Rettungsdienst. In einem unbeobachteten Moment entfernte sich die Unfallverursacherin unerlaubt vom Unfallort. Da durch die Zeugin das Kennzeichen abgelesen wurde, konnte die Unfallflüchtige wenig später ermittelt werden. Es stellte sich heraus, dass sie nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von etwa 1,4 Promille. Zudem gab die Unfallverursacherin an, Betäubungsmittel konsumiert zu haben. Ein Vortest durch die Beamten bestätigte dies.

Die 57-jährige Autofahrerin wird sich nun wegen mehrerer Verkehrsstraftaten sowie einem Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz verantworten müssen.

Die Radfahrerin erlitt bei dem Unfall glücklicherweise nur leichte Verletzungen. Der eingesetzte Rettungsdienst brachte die Frau vorsorglich in eine Klinik.

Nach ersten Schätzungen beläuft sich der Sachschaden auf rund 1.000 Euro.

Sigrid Lässig, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell