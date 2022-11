POL-KA: (KA) Ettlingen - Betrunkener Autofahrer ignoriert Reifenplatzer

Karlsruhe (ots) - Nach Einbrüchen am vergangenen Freitag in Karlsruhe-Rüppurr und einem Weiteren am Samstag in Oberreut sucht die Polizei nach Zeugen. Unbekannte drangen am Freitag zwischen 13:00 Uhr und 20:30 Uhr in der Straße "Am Rüppurrer Schloß" gewaltsam in ein Mehrfamilienhaus ein. Zunächst kletterten ...

mehr