POL-KS: Gehweg in Karlsaue mit Hakenkreuzen besprüht: Zeugen gesucht

Kassel (ots)

Kassel-Mitte:

Bislang unbekannte Täter haben am Wochenende einen Gehweg in der Kasseler Karlsaue, hinter einem Restaurant in der Schönen Aussicht, mit Hakenkreuzen, dem Wort Hitler und Herzen besprüht. Die Beamten des Polizeireviers Mitte waren am gestrigen Sonntagmittag von einer Passantin wegen der Graffitis in der Parkanlage gerufen worden. Wie die eingesetzte Streife berichtet, waren die 5,5 x 1,5 Meter großen Sprühereien in blauer Farbe auf dem Asphalt bereits getrocknet. Nach bisherigem Ermittlungsstand hatten die unbekannten Täter vermutlich in der Nacht von Samstag auf Sonntag agiert. Die Kasseler Polizei ermittelt nun wegen Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen sowie Sachbeschädigung und sucht nach Zeugen. Wer im Bereich des Tatorts verdächtige Wahrnehmungen gemacht hat und Hinweise auf die Täter geben kann, wird gebeten, sich unter Tel. 0561-9100 bei der Polizei in Kassel zu melden.

