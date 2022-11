POL-KA: (KA) Stutensee - Alkoholisierter Autofahrer verursacht Unfall und flüchtet

Karlsruhe (ots) - Am Samstagnacht gegen 23.00 Uhr ereignete sich ein Verkehrsunfall in der Herrenstraße. Der 31-jährige, geschädigte Fußgänger war zu Fuß in der Herrenstraße von der Karlstraße kommend unterwegs. Kurz nach der Einmündung versuchte er die Straßenseite zu wechseln. Bevor er den gegenüberliegenden Gehweg erreicht hatte bog in gleicher Richtung ...

mehr