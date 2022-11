Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - Unbekannte brechen in Wohnungen ein - Bargeld und Schmuck entwendet - Zeugen gesucht

Karlsruhe (ots)

Unbekannte Täter brachen am Wochenende offenbar ein Kellerfenster eines Wohnhauses im Hagenbuttenweg in Karlsruhe auf. Anschließend entwendeten sie wohl einen Tresor sowie Bargeld. Nach dem derzeitigen Ermittlungsstand ist das Diebesgut mit einem hohen fünfstelligen Eurobetrag zu beziffern.

Ebenfalls am Wochenende drangen Einbrecher in ein weiteres Wohnhaus im Hagenbuttenweg ein. Dort entwendeten sie einen Schlüsselbund aus einer Erdgeschosswohnung. Mit diesem versuchten sie wohl in eine Dachgeschosswohnung zu gelangen, scheiterten jedoch an der Eingangstür.

Die Kriminalpolizei sicherte am Tatort Spuren. Zeugen, die Hinweise zu den Einbrüchen geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Karlsruhe-Waldstadt unter der Rufnummer 0721/967180 in Verbindung zu setzen.

Dennis Krull, Pressestelle

